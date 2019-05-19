 НБУ создал сайт для противодействия манипуляции данными

Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня мы открыли тематический сайт "Нечастный шторм": https://storm.bank.gov.ua, где собираем высказывания, в которых политики и олигархи манипулируют данными, чтобы давить на Национальный банк через искаженные факты", - сказано в сообщении.

Также Нацбанк запуститл еще один сайт: https://badbanks.bank.gov.ua. Эта страница понятно покажет не только причины вывода банка, но и в том числе сколько средств должно было в результате компенсировать государство вкладчикам вместо обанкротившихся учреждений и их владельцев, и сколько денег потеряло государство в виде невозвращенных кредитов рефинансирования.

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