 Tesla может обанкротиться через 10 месяцев, – СМИ

Об этом стало известно из изложенного в сеть письмо основателя компании Илона Маска к своим подчиненным, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Недавно компания собрала дополнительно $2,7 млрд финансирования, но производство тратит столь большие средства, что этого не хватит и на год, говорится в обращении Маска для работников.

Чтобы предупредить банкротство, Маск анонсировал инициативу по урезанию расходов: специальные группы экспертов будут искать, где уменьшить расходы, включая запчасти автомобилей, зарплаты и путешествия работников и аренду помещений.

Отдельно каждую статью бюджета будет лично пересматривать сам Маск и новый финансовый директор компании Зак Киркгорн.

Как отмечается, сообщив об этом работникам, Маск дал им время на просмотр бюджетов своих отделов: "Это тяжелые изменения, но это единственный способ для Tesla стать финансово стабильной и достичь успеха в нашей цели - помочь сделать мир экологически устойчивым".

Согласно налоговой декларации компании за 2018 год, прибыль от проданных и сданных в аренду автомобилей Tesla составил $18,5 млрд. Однако компания все еще неприбыльная - чистый убыток достиг $1 млрд.

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