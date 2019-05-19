 Amazon инвестировал $575 миллионов в службу доставки еды

Оь этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Для Amazon инвестиция в Deliveroo - 0 очередная попытка выйти на активно развивающийся рынок доставки еды. У компании есть собственный

Водобный сервис Amazon Restaurants, дела у которого идут не очень хорошо, в прошлом году деятельность этого сервиса в Велкиобритании была прекращена. Deliveroo работает в 14 странах, в том числе во Франции, Германии, Кувейте и Сингапуре. Инвестиции от Amazon могут дать сервису средства для более успешной конкуренции с подобным сервисом, запущенным Uber,— Uber Eats, а также европейскими компаниями Takeaway.com и Delivery Hero. Deliveroo был создан в 2013 году, в прошлом году он вел переговоры с Uber, тогда его стоимость оценивалась в $4 млрд. В Deliveroo работает около 60 тыс. курьеров.

По мнению аналитиков, Amazon и Deliveroo могут начать активнее сотрудничать после инвестирования, например, если заказы в Deliveroo можно будет делать с помощью колонки Amazon Echo или если курьеры Deliveroo станут доставлять не только еду, но и заказы Amazon. "Deliveroo нашла способ доставлять людям заказы очень быстро в населенных пунктах, это то, что может интересовать Amazon. Если сейчас они приносят пиццу и бургеры, то почему бы им не доставлять книги?" — отмечает аналитик исследовательской компании Enders Analysis Джозеф Эванс. Кроме того, по его мнению, если Amazon заинтересован в этом рынке, он будет предоставлять различные льготы и скидки.

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