 Зона свободной торговли увеличила товарооборот с ЕС более чем вдвое, — Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Всего с начала функционирования зоны свободной торговли с ЕС товарооборот между Украиной и ЕС вырос более чем вдвое. В прошлом году мы продали товаров в страны ЕС больше, чем когда-либо. В этом году тенденция роста продолжается", - сказал Порошенко.

Кроме того, по словам президента, более 2 млн граждан Украины уже воспользовались своим правом свободно посетить государства ЕС. Безвиз дал толчок активному развитию транспортного сообщения с Европой.

"Открывается все больше авиарейсов, расконсервипубтся аэропорты и терминалы, которые не работали годами", - добавил Порошенко.

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