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 Венесуэла в мае продала золото на $570 миллионов

Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Страны-покупатели в тексте не указаны.

По данным агентства, с начала апреля Венесуэла продала около 23 т золота и сократила золотовалютные резервы Центрального банка до минимального за 29 лет показателя ($7,9 млрд).

Собеседник Bloomberg уточнил, что вырученные средства частично будут использованы для финансирования импорта через внешнеторговое ведомство.

Напомним, в конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Эти страны Вашингтон назвал "тройкой тирании" и пообещал бороться с их антидемократическими режимами. Ограничительные меры были призваны блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом.

В январе 2019-го США внесли в черный список нефтяную госкомпанию Венесуэлы PDVSA, арестовали венесуэльские активы на $7 млрд и запретили работать с компанией всем американским контрагентам.

В апреле Вашингтон также ввел санкции против венесуэльского Центробанка. В мае американский Минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы, включив в черный список две компании и два танкера.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127567
 
 
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