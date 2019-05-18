 США и Канада отменили взаимные штрафные пошлины

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Одновременно с этим Канада снимает ответные штрафные пошлины на американские товары, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Оттавы.

"Только что мы достигли договоренности с Канадой и Мексикой и будем впредь поставлять наши товары в эти страны беспошлинно или без значительных таможенных пошлин", - заявил президент США Дональд Трамп.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также приветствовал взаимное снижение пошлин. "Это большой шаг на пути к ратификации нового торгового соглашения USMCA", которое произойдет "в ближайшие недели", заявил глава канадского правительства на пресс-конференции в Гамильтоне.

В июне 2018 года Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на импорт стали из Канады и Мексики до 25 процентов и на импорт алюминия до 10 процентов. В ответ Канада обложила товары, ввозимые из США, в первую очередь мясную продукцию и виски, пошлинами на общую сумму в 11 млрд евро.

Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады о свободной торговле ("the United States - Mexico - Canada Agreement", или USMCA) было подписано лидерами трех стран в ноябре прошлого года. Данное соглашение было призвано заменить договор NAFTA, который Трамп считал невыгодным для США.