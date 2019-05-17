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 Столичных коммунальщиков заподозрили в присвоении 90 миллионов на обустройстве Русановского залива

Полиция подозревает, что должностные лица КП "Плесо" и ООО "СК "Миськбудинвест", злоупотребляя служебным положением, завладели бюджетными средствами при строительстве берегоукрепительных сооружений и зоны отдыха вдоль Русановской протоки в Днепровском районе Киева за 88,06 млн.

Об этом пишет издание "КиевVласть", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Киевские коммунальщики заказали "Строительной компании "Миськбудинвест" обустройство Русановского залива за 88,06 млн грн в ноябре прошлого года.

Следователи выяснили, что согласно информации Единого веб-портала использования публичных средств E-data, КП "Плесо" в ноябре и декабре 2018 года заплатило "СК "Миськбудинвест" 30,51 млн грн.

В то же время, в апреле этого года следователи провели осмотр места происшествия и не обнаружили фактов проведения любых строительных работ на береговой линии Русановского залива.

15 апреля Днепровский районный суд Киева предоставил следователям Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции Киева доступ к документам по строительным рабам, которые находятся у коммунальщиков.

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"СК "Миськбудинвест" с уставным капиталом 300 млн грн принадлежит киевлянам Анатолию и Владимиру Дроботам и столичном ООО "Энвил", которым они владеют с Александром Гожим и Виктором Луценко из Боярки под Киевом.

Братья Дроботы были совладельцами "Агрокомбанка" с Татьяной Этенко – сестрой жены нынешнего нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского. Сейчас банк под названием "Айбокс Банк" принадлежит Дроботам и Евгению Березовскому. Ранее Владимир Дробот был депутатом Киевсовета от БЮТ и возглавлял КП "Труханов остров".

Начиная с 2008 года, ООО "СК "Миськбудинвест" получило 18 подрядов на общую сумму 116,3 млн грн. Заказ КП "Плесо" на строительство берегоукрепительных сооружений и зоны отдыха вдоль Русановского залива является самым крупным для этой компании.

С декабря 2018 года гендиректором КП "Плесо" работает Олег Юсипенко. До этому чуть больше года он исполнял обязанности руководителя коммунального предприятия.

При этом субподрядчик строительства берегоукрепительных сооружений и зоны отдыха вдоль Русановского залива – ООО "Княжна Лыбидь" – за 55% от общей стоимости подряда в 88,06 млн грн должен выполнить берегоукрепление, монтаж оборудования и трубопроводов насосной станции и водозабора системы полива, купить насосную станцию.

Фирма Оксаны Мезенцевой, Василия Пампухи и Вячеслава Божко фигурирует в уголовном деле. Полиция подозревает, что она вместе с ООО "Риальто" в сговоре со служащими КП "Плесо" присвоила 5,14 млн грн бюджетных средств во время якобы ремонта ливневой канализации системы озер Опечень в Киеве.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127519
 
 
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