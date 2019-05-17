[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.17
 Корпоративные отношения
  536  0
Все про:Газ (3474) НКРЭКУ (634)

 Нацкомиссия разрешила небольшим коммерческим потребителям газа не менять счетчики

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, освободила бытовых потребителей с годовым объемом учета природного газа до 10 тыс. кубометров от обязательства по оборудованию счетчиков газа приборами дистанционной передачи данных.

Соответствующее решение утверждено на заседании регулятора 17 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предусматривается внесение изменений в постановление и Кодекс ГРС по части освобождения владельцев коммерческих узлов учета природного газа со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6, годовой объем учета пригородного газа которых менее 10 тыс. кубометров, от обязательствах устанавливать на собственных коммерческих узлах учета средств дистанционной передачи данных", – указано в сопроводительных документах, к подготовленному к утверждению документу.

Как сообщалось, НКРЭКУ вышла с данной инициативой из-за того, что операторы газораспределительных сетей не обеспечили надлежащее информирование потребителей о необходимости установки соответствующего оборудования. Кроме того, для обозначенной категории потребителей, в том числе мелких предприятий, дополнительные расходы на установку таких приборов могут являться значительной финансовой нагрузкой.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127518
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияНацкомиссия разрешила небольшим коммерческим потребителям газа не менять счетчики
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аллеров ВР Гройсман Зеленский инаугурация коалиция Порошенко Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх