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Все про:кредит (1119) Ощадбанк (355) малый бизнес (41)

 "Ощадбанк" увеличил кредиты малому бизнесу с начала года на 480 миллионов

С начала 2019 года кредитный портфель микро-, малого и среднего бизнеса "Ощадбанка" вырос более чем на 480 млн грн и превысил 4,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Из них 2 млрд грн направлены на финансирование агропромышленных предприятий. В целом с момента запуска программы "Строй свое" банк выдал клиентам ММСБ более 3,4 тыс. кредитов. Такая динамика обеспечила "Ощадбанку" место в топ-5 банков по кредитному портфелю малого и среднего бизнеса.

Как отмечается, по программе микрокредитования "Строй свое" можно получить кредит до 5 млн грн, кредиты до 250 тыс. грн возможны без залога. Этот продукт разработан с помощью Немецко-украинского фонда и Франкфуртской школы финансов и менеджмента при содействии Европейского банка реконструкции и развития.

Также в рамках госпрограмм клиенты могут кредитоваться в "Ощадбанке" фактически под 1% годовых и получить компенсацию 25% кредита на строительство/реконструкцию ферм и агрокомплексов, а также кешбек до 40% стоимости отечественной техники и оборудования.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127514
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Ощадбанк" увеличил кредиты малому бизнесу с начала года на 480 миллионов
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