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 Агрохолдинг ИМК направит 12 миллионов евро на выплату дивидендов

Совет директоров агрохолдинга ИМК намерен утвердить выплату промежуточных дивидендов за 2018 год в размере 12,17 млн евро на годовом общем собрании акционеров.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой биржи (WSE) в пятницу, собрание акционеров запланировано на 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, на собрании планируется рассмотреть вопрос переизбрания Альфонса Вильгельма Бальмана неисполнительным директором компании на новый срок до общего годового собрания акционеров, которое состоится в 2022 году.

Агрохолдинг ИМК в 2018 году нарастил чистую прибыль на 55% по сравнению с 2017 годом – до $27,63 млн. Выручка выросла на 4% – до $131,61 млн.

ИМК в первом квартале 2019 года увеличил чистый убыток на 8,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года – до $8,92 млн. Выручка в январе-марте выросла в 1,6 раз – до $49,15 млн.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 130 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Компания создана в 2007 году бывшим собственником корпорации "Клуб Сыра" Александром Петровым, занимается крупнотоварным производством зерновых, кормовых, масличных культур, а также молока.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127513
 
 
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