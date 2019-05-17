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 Skoda назвала дату премьеры первого серийного электрокара

Чешская компания Skoda опубликовала изображение своего первого серийного электрокара на базе ситикара Citigo.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на сообщение автопроизводителя в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, премьера автомобиля состоится 23 мая в Братиславе.

По некоторым данным, запас хода электрокара превысит 300 километров. Остальные подробности об автомобиле пока неизвестны.

Ожидается, что в течение ближайших четырех лет Skoda вложит 2 млрд евро на разработку новых электрических и гибридных моделей, а также на развитие сервисов обеспечения мобильности.

К концу 2022 году Skoda планирует представить свыше 30 новых моделей авто, 10 из которых будут оснащены гибридной или полностью электрической силовой установкой.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127509
 
 
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