 Трамп отложил повышение пошлин на европейские автомобили

Трамп воспользовался своим правом отложить введение пошлин для проведения переговоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечает издание, согласно американскому законодательству, Трамп должен был принять решение по тарифам через 90 дней после получения отчета от министерства торговли об угрозе национальной безопасности, с которой сталкивается американский автомобильный сектор – это должно было произойти до субботы, 18 мая. Однако президент может отложить решение еще на 90 дней.

Напомним, что летом 2018 США ввели высокие пошлины на сталь и алюминий с ЕС. В ответ на это Евросоюз повысил пошлины на ряд американских товаров, среди которых – изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Общая стоимость американских товаров, на которые распространяются новые пошлины ЕС, составляет 2,8 млрд евро.

После этого Дональд Трамп пригрозил введением новых пошлин на европейские автомобили, так как автомобили из стран ЕС облагаются в США 2,5% пошлинами, а машины из США в Европе – 10%. При этом США планировали повысить пошлины на грузовики и пикапы до 25%, тогда как в ЕС в среднем авто такого типа облагаются пошлиной в 14%.

В ответ Европейский союз заявил о готовности ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро.

По оценкам Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), на долю автопромаприходится около 10% совокупной торговли США и Евросоюза.

США – главный экспортный рынок европейских автомобилестроительных концернов как по объемам продаж (около 20%), так и по стоимости (почти треть). В прошлом году США импортировали автомобили и автокомпоненты на 294 млрд евро, в том числе из ЕС – на 58 млрд евро.

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