 НКРЭКУ одобрила проект тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в условиях нового рынка

Соответствующий проект постановления к вынесению на обсуждение был одобрен регулятором на заседании 17 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обозначенный тариф на 41,4% меньше тарифа, рассчитанного самим предприятием – 192,92 грн/МВт-ч. В ходе заседания глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук обратился к комиссии с просьбой перенести утверждение данного документа с целью его доработки. По словам Ковальчука, ряд статей в структуре предложенного комиссией тарифа не учтен или учтен не надлежащем уровне, что может крайне негативно сказаться на деятельности оператора системы распределения в условиях нового оптового рынка э/э.

Так, по словам Ковальчука, регулятор в предложенном им тарифе не учел решение Кабинета министров об установлении на 2019 год размера отчислений госпредприятиями в госбюджет части прибыли на уровне 90%. Кроме того, в тарифе не предусмотрена статья относительно компенсации сетевых ограничений.

Комиссия отказалась переносить утверждение проекта постановления, заявив, что любые предложения компании относительно учета в структуре тарифа тех или иных статьей могут быть поданы "Укрэнерго" в период, отведенный на обсуждение.

Кроме того, комиссия также утвердила для вынесения на общественное обсуждение проект постановления об установлении на второе полугодие 2019 года тарифа для "Укрэнерго" на услуги по диспетчерскому управлению на уровне 8,11 грн/МВт-ч. Против запрашиваемых компанией 86,61 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года запланирован запуск нового оптового рынка электрической энергии. В связи с этим для НЭК "Укрэнерго" была изменена методика формирования тарифа, куда вошел ряд новых статей: расходы на услуги администратора расчетов, услуги на услуги администратора коммерческого учета, расходы на выполнение специальных обязательств для обеспечения общественных интересов, а также расходы, связанные с покупкой э/э с целью компенсации технологических потерь.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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