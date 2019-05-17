 Нацбанк усилит ответственность банков за незаконное списание средств с платежных карт

Соответствующий проект постановления разработан и обнародован на сайте НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Проектом постановления предложено установить, что банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществления такого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено в правоохранительные органы).

"Банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 гривен), если перевод, который оспаривался пользователем, был осуществлен с использованием утерянной/украденной или неправомерно использованной платежной карты и/или ее реквизитов, одновременно пользователь сообщил банку о ее утере/краже или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода", – отмечается в сообщении.

При этом пользователь понесет все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции.

Кроме того, регулятор планирует осовременить порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой осуществления расчетов.

В частности, предложено обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю, предоставить право агентам банка идентифицировать пользователя и передавать пользователю платежную карту, предусмотреть права физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту, а также предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карточку, но без права пользоваться ею.

Соответствующие изменения предложено внести в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием, которое утверждено постановлением правления НБУ №705 от 5 ноября 2014 года.

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