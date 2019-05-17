 Минрегион установил нормы освещения пешеходных переходов

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Внедряем современные требования к освещению пешеходных переходов, как наземных, так и подземных. Важнейший аспект, прописанный в новых нормах, – освещение наземных переходов должно обеспечивать видимость пешеходов на проезжей части для водителей транспортных средств. Освещенность подземных переходов нужно повышать для пешеходов. Эти нормы уже вступили в силу и действуют с 1 марта этого года", – сказал Парцхаладзе.

Минимальная освещенность наземных пешеходных переходов в жилой зоне должна составлять 6 люксов, средняя – 20 люксов. В коммерческой и промышленной зоне минимальная освещенность составляет – 15 люксов, средняя – 30 люксов.

Если пешеходные переходы выделены маячками или специальными световыми знаками, их следует устанавливать на каждой стороне и на центральном островке на высоте 2-3 м над проезжей частью.

Яркость освещения должна быть минимум 300 кд/м, а допустимая частота миганий – 40-60 вспышек в минуту.

Рекомендуется, чтобы освещение в зоне перехода было контрастным по цвету – для привлечения большего внимания.

Что касается подземных пешеходных переходов, установлено, что в них должны использоваться светильники с защитным углом не менее 15° или с диффузными рассеивателями) для лучшего освещения.

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