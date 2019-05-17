 "Укрзализныця" провалила очередной тендер на продажу лома из-за собственной ошибки в цене

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает БизнесЦензор.

В начале мая в системе "ProZorro Продажи" УЗ объявила 8 лотов по реализации металлолома различного типа. 10 и 16 мая состоялось раскрытие предложений.

По результатам торгов, на 7 лотов предложения от участников не поступили. Еще один лот отменен из-за технической ошибки.

Лот № 19Б по реализации стального лома (UA-PS-2019-05-01-000002-1), который состоялся, будет отменен из-за технической ошибки, произошедшей на этапе его подготовки. В этом случае будет применен 7.3 регламента ProZorro, когда исправление ошибки возможно лишь в случае отмены аукциона.

"УЗ переформатирует лоты и уже в ближайшее время объявит новые торги по реализации металлолома", сказано в сообщении.

По информации БЦ, в УЗ ошиблись с ценой лота из-за того, что он был сформирован из разных типов металлургического сырья. Лот, рыночная стоимость которого составляла более 40 млн грн, был реализован за 32,7 млн грн.

8 мая Объединение предприятий "Укрметаллургпром" в очередной раз обвинило УЗ в непрозрачных условиях продажи металлолома.

В сообщении указано, что УЗ вместо принятых для таких продаж условий FCA (в вагоне на ЖД-станции), продает лом на условиях EXW (самовывоз со склада). При этом покупателю, кроме цены лома, приходится заключать договор с филиалами УЗ на порезку, погрузку и вывоз сырья.

"УЗ единолично регулирует доступ к своим площадкам, где складируется лом. Она же распоряжается и оборудованием, которым можно погрузить лом в вагоны или автотранспорт, и стоимость погрузки определяет на свое усмотрение", - говорится в сообщении "Укрметаллургпрома".

Потребителей лома беспокоит сохранность сырья, его погрузка и подача вагонов. Ничто их этого УЗ не гарантирует, хотя контролирует эти процессы.

Победитель торгов вносит 100%-ю предоплату в течение 3-х дней с даты окончания тендера. В типовом договоре срок поставки отсутствует. При этом покупатель платит штраф в адрес УЗ в размере 10% от суммы договора, если в течение определенного срока он не вывозит металлолом с ее площадки.