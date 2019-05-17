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 В Киеве открыли обновленный почтовый музей

17 мая к Дня Киева "Укрпошта" открыла обновленный Музей почты и ввела в обращение марку "Киевский торт".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Открытие обновленного Музея "Укрпошты" важно. Здесь будут храниться марки за 28 лет независимости Украины, и их коллекция будет пополняться. Мы должны идти вперед, становиться современными и развитыми. Но без уважения к истории это невозможно", – отметил в ходе церемонии открытия музея министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В обновленном музее каждый посетитель сможет увидеть развитие почты от XIX в. и до современности, как менялись процессы сортировки писем и посылок, ознакомиться со старой почтовой техникой и транспортом. Среди экспонатов – сортировочный центр, почтовый вагон и почтовая карета в миниатюре, телеграфный аппарат, штемпелевальные машины, сургучница, камзолы, печатные машинки и прочее.

Музей "Укрпошты" существует с 1995 года, сначала он был размещен в помещении Главпочтамта, затем в Левобережном почтамте.

Музей будет работать бесплатно во вторник, среду, четверг с 9:00 до 16:30, перерыв с 13:00 до -13:45. Адрес: Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (ст. М. "Левобережная").

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127477
 
 
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