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 Казахстан планирует продать на бирже 25 государственной нефтяной компании за $5 миллиардов

Казахстан планирует привлечь $3-5 млрд от IPO национальной компании "Казмунайгаз" в следующем году, разместив на бирже до 25% акций.

Об этом заявил управляющий директор суверенного фонда страны "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

АО НК "КазМунайГаз" казахстанская национальная нефтяная компания. 90% акций компании находятся в управлении АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук-Казына". 10% акций принадлежат Национальному банку Республики Казахстан.

По данным самой компании, АО НК "КазМунайГаз" добывает 28% от общего объема добычи нефти и газоконденсата в Казахстане и 16% – природного и попутного газа, обеспечивает 65% транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам, 77% транспортировки нефти танкерами из порта Актау, а также 95% транспортировки природного газа магистральными газопроводами, осуществляет переработку 82% казахстанской нефти с долей розничного рынка 17%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127471
 
 
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