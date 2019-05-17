 Основной поставщик газа на Ивано-Франковщине снизил цены для бизнеса за полгода на 40%

Об этом сообщает пресс-служба газопоставляющей компании, передает БизнесЦензор.

Так, в октябре 2018 года "Ивано-Франковскгаз Сбыт" установил цену природного газа для коммерческих потребителей на тогдашнем рыночном уровне – 12 458,50 грн за тысячу кубометров (без учета транспортных услуг и НДС). В мае же этого года компания предлагает газ для бюджетных учреждений, предприятий, организаций по цене 7 458,33 грн за тыс. куб. м (без учета транспортных услуг и НДС).

В сообщении подчеркивается, что кроме конкурентоспособной цены, газопоставляющая компания предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

"Всегда вовремя заключенные договоры купли-продажи энергоресурса, возможность поставки больших объемов газа, наличие материально-технической базы, а также квалифицированный персонал являются главными нашими преимуществами в привлечении клиентов. У нас не было ни одного случая, чтобы клиент по нашей вине остался без газа", – отметил директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

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В компании напомнили, что потребители-юридические лица самостоятельно определяют поставщика, с которым хотят сотрудничать. В целом, в Ивано-Франковской области на рынке газа работает около 40 компаний, которые занимаются продажей природного газа для коммунально-бытовых, промышленных и бюджетных организаций.

Напомним, ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" охватывает 80% рынка природного газа на Прикарпатье. Осуществляет поставки голубого топлива, не учитывая население, для 4,5 тыс. промышленных, коммунально-бытовым, бюджетных и религиозных организаций, которые потребляют около 30 млн куб. м газа в год.

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