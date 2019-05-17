[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.17
 Финансы
  152  0
Все про:банки (3237) Фонд гарантирования вкладов (792)

 Средства Фонда гарантирования в апреле сократились на 2,3 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле 2019 года сократились на 21% или 2,27 млрд грн – до 8,61 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

В течение апреля вкладчики неплатежеспособных банков получили 45 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

Участниками Фонда гарантирования на 1 мая являлись 77 банков. Поступления Фонда от регулярного сбора за январь-апрель 2019 года составили 1,77 млрд грн.

Средства Фонда гарантирования в апреле сократились на 2,3 миллиарда 01

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 апреля в третий раз провел досрочное погашение векселя Министерства финансов на сумму 3,25 млрд грн.

Напомним, общая сумма средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 апреля составляла 10,88 млрд грн, сократившись в марте на 3 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127466
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыСредства Фонда гарантирования в апреле сократились на 2,3 миллиарда. ИНФОГРАФИКА
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аллеров ВР Гройсман Зеленский инаугурация коалиция Порошенко Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх