 Средства Фонда гарантирования в апреле сократились на 2,3 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

В течение апреля вкладчики неплатежеспособных банков получили 45 млн грн в рамках гарантированного возмещения.

Участниками Фонда гарантирования на 1 мая являлись 77 банков. Поступления Фонда от регулярного сбора за январь-апрель 2019 года составили 1,77 млрд грн.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 8 апреля в третий раз провел досрочное погашение векселя Министерства финансов на сумму 3,25 млрд грн.

Напомним, общая сумма средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 апреля составляла 10,88 млрд грн, сократившись в марте на 3 млрд грн.

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