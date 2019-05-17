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 Климкин подал в отставку с поста министра иностранных дел. ВИДЕО

Павел Климкин объявил о своей отставке с поста министра иностранных дел.

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в видеообращении министра в сети Facebook.

"Я, как и обещал, только что написал заявление об отставке", – заявил Климкин.

Министр напомнил, что в понедельник состоится инаугурация избранного президента Владимира Зеленского.

"Я заранее информировал об этом новоизбранного президента Украины, у него должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на строительство внешнеполитической стратегии, но я сказал, что буду готов помогать ему там, где это будет нужно, и там, где будет совпадать наше видение", – добавил глава МИД.

Министр добавил, что планирует участвовать в выборах в Верховную Раду "с командой, с которой я разделяю принципы, эмоции и видение, как идти дальше".

Напомним, парламент по представлению президента Петра Порошенко назначил бывшего посла Украины в Германии Павла Климкина министром иностранных дел в июне 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127460
 
 
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