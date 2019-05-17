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 Продажу имущества должников нужно перевести в систему ProZorro, – Нефьодов

Реализация имущества должника в соответствии с требованиями нового Кодекса по процедурам банкротства должна осуществляться через систему "ProZorro.Продажи".

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень важно имплементировать этот процесс реализации имущества должника именно через систему "ProZorro.Продажи" в качественный и прозрачный механизм", - сказал Нефьодов.

Как отметил Нефьодов, через систему "ProZorro.Продажи" реализуются аналогичные активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц на миллиард гривен каждый месяц. 

"Мы построили качественный процесс, к которому нет ни одной претензии ни от украинских игроков, ни от иностранных, ни от украинских банков, ни от международных партнеров. Поэтому такой же процесс имплементировали и для малой приватизации, для продажи избыточного имущества госпредприятий и коммунальных предприятий, для выдачи спецпразрешений на недропользование", - добавил Нефьодов, отметив, что "ProZorro.Продажи" объединяет более 50 бирж и торгових площадок.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060), а президент Украины в апреле 2019 года подписал Кодекс по процедурам банкротства, в котором прописаны принципиально новые подходы к банкротству, в том числе банкротство физических лиц и электронные аукционы для продажи имущества должников через электронную систему. Электронная торговая система должна быть двухуровневая, состоять из центральной базы данных с модулем аукциона и электронных площадок. В Министерстве юстиции Украины начата разработка процедуры проведения электронных аукционов для продажи имущества банкротов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127459
 
 
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Да претензий нет в игроков, а то, что залоговое имущество продавалось одним лотом за 95% номинальной стоимости, так это для них в кайф, вот только заемщик остается голый и босый. Потому как выплатилд полную стоимость займа и такую же сумму процентов и остался ни счем.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияПродажу имущества должников нужно перевести в систему ProZorro, – Нефьодов
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