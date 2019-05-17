 Казахстан потребует компенсацию от российской "Транснефти" за загрязненную нефть

Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Учитывая, что мы сдавали кондиционную нефть, а получили от "Транснефти" (в порту Усть-Луга, – ред.) некондиционную нефть, договором предусмотрено, что должна быть компенсация со стороны "Транснефти", – сказал Магауов.

Чиновник уточнил, что в настоящее время переговоры о компенсации ведет "Казтрансойл", но решения ее размере пока нет.

"Сначала компании, которые продали нефть, они переговорят с покупателями о размере скидки, и потом это все будет консолидировано, и "Казтрансойл" проведет отдельно переговоры с "Транснефтью", – сказал вице-министр.

Представитель правительства Казахстана отметил, что из Усть-Луги было отгружено около 600 тыс. тонн загрязненной нефти или шесть танкеров, два танкера с 200 тыс. тонн казахстанского сырья с 10 по 15 мая ушли с чистой нефтью.

Нефть, экспортируемая из балтийского порта Усть-Луга, куда поступает в том числе транзитное сырье из Казахстана, в конце апреля и начале мая поступала с высоким содержанием органического хлора, и покупатели отказывались принимать загрязненные грузы или требовали дополнительных скидок на партии.

Трейдеры оценивали скидки на загрязненную нефть в диапазоне $10-20 за баррель к соответствующим котировкам Urals в другом балтийском порту Приморск, где качество сорта сохранилось.

Поставки нефти из Казахстана через российский порт Усть-Луга в 2018 году составили около 12% от общего объема экспорта Казахстана, составившего 72,5 млн тонн.

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Как сообщалось, накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская нефтетранспортная госкомпания "Траснефть" компенсирует ущерб от загрязнённой нефти из РФ всем, кто докажет реальные убытки.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявлял, что общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить меньше $100 млн.

Ранее белорусское ОАО "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ) начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель.

АО "Укртранснафта" также намерено получить от российской компании "Транснефть" компенсацию расходов за проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потери страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе "Дружба"оцениваются в сотни миллионов долларов, точная сумма будет определена в течении месяца.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

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