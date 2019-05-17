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Все про:прибыль (858) Укргаздобыча (636)

 Прибыль "Укргаздобычи" в первом квартале выросла на 5%

"Укргаздобыча" по итогам первого квартала 2019 года получила чистую прибыль 9,51 млрд грн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года (9,08 млрд грн).

Это следует из квартального отчета компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Enkorr.

Чистый доход за этот период составил 22,61 млрд грн, что на 21% больше аналогичного периода 2018 года (18,59 млрд грн).

Как сообщалось, добыча природного газа "Укргаздобычей" в первом квартале повысилась на 2,8%, до 3,87 млрд кубометров. Добыча жидких углеводородов сохранилась на уровне первого квартала 2018 года - 118 тыс. тонн.

"Укргаздобыча" заложила в план на 2019 год объем добычи газа на уровне 15,7 млрд кубометров, что на 1,3% (200 млн кубометров) больше показателя 2018 года.

"Укргаздобыча" - крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В состав компании входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской области.

В 2018 году компания добыла 15,496 млрд кубометров газа (+1,6%), 73,6 тыс. тонн нефти (-8,5%), 373,2 тыс. тонн газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. тонн (-8%), выпуск СУГ - 164 тыс. тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127457
 
 
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