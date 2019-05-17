 ЕБРР выделил норвежской компании 20 миллионов евро на строительство СЭС на Черкасчине

Как сообщается на сайте ЕБРР, установленная мощность станции составит 55,4 МВт, а общая стоимость строительства оценивается в 56,2млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Получателем кредита выступит принадлежащее Scatec Solar ООО "Гринтэко СЭС".

Проект финансируется ЕБРР в рамках программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом 250 млн евро.

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Как сообщалось, норвежская Scatec Solar в 2018 году учредила и приобрела около десятка компаний в Украине для осуществления проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС).

Scatec Solar в начале 2019 года приступила также к строительству СЭС "Камянка" в Черкасской области мощностью 30 МВт. Стоимость проекта, завершение которого намечено на четвертый квартал этого года, – 35 млн евро, из них 25,4 млн евро выделил ЕБРР и голландский банк развития FMO.

Общий портфель проектов Scatec Solar в Украине составляет 251 МВт стоимостью 193 млн евро, проекты Scatec Solar еще на 163 МВт находятся в стадии разработки.

Для их осуществления в 2018 году компания также учредила Scatec Solar Ukraine Opr Comp (EPC). В 2018 году через голландскую "дочку" Scatec Solar Ukraine B.V. норвежцы стали собственниками 100% украинских ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", "Гринтэко СЭС", "Прогрессовка" и "Богуславэнерджи".

"Гринтэко СЭС" планировало строить СЭС на 90 МВт на 82 га в Чигиринском районе Черкасской области (на территории Рацевского сельсовета).

Портфель проектов СЭС, находящихся в управлении Scatec Solar, по состоянию на конец 2018 года составлял 584 МВт. Валовый доход компании в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем втрое – с 175 млн евро до 490 млн евро, тогда как EBITDA увеличилась всего на 17% – с 82 млн евро до 100 млн евро. Компания отмечает существенное снижение маржинальности EBITDA – с 47% в 2017 году до 20% в 2018 году.

Напомним, с 2020 года в Украине снижается "зеленый" тариф для вводимых СЭС на 10%. Помимо этого, на рассмотрении парламента находится законопроект о внедрении "зеленых" аукционов, который призван изменить механизм ценообразования в Украине на энергию возобновляемых источников энергии.

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