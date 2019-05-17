 На ремонт дорог между райцентрами нужно дополнительно 50 миллиардов, – Омелян

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы обращаемся с дополнительной инициативой к депутатскому корпусу заложить в бюджет следующего года дополнительно 50 млрд грн, чтобы мы могли отремонтировать дороги, которые связывают между собой районные центры. Свыше 10 тыс. километров в течение одного года, и это возможно сделать", - сказал Омелян.

Он поблагодарил парламент за то, что в бюджете прошлого года на ремонт и строительство дорог впервые было выделено 32 млрд грн из дорожного фонда, из акциза на топливо.

"В этом году свыше 50 млрд грн, а в следующем - более 70 млрд грн будет направлено на украинские дороги", - добавил министр.

Он подчеркнул, что ремонт украинских дорог ведется системно, но главное здесь - финансирование. Как пример Омелян привел Польшу, где на эти цели выделяется значительно больше денег.

"200 млрд грн в пересчете на украинскую валюту на финансирование, плюс 80 млрд евро из бюджета Европейского союза", - добавил Омелян.

Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, соединить все областные центры Украины качественными дорогами он планирует до 2021 года.

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