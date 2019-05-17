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 На ремонт дорог между райцентрами нужно дополнительно 50 миллиардов, – Омелян

В проект государственного бюджета на 2020 год надо заложить дополнительно 50 млрд грн, которые пойдут на ремонт автодорог, соединяющих районные центры.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы обращаемся с дополнительной инициативой к депутатскому корпусу заложить в бюджет следующего года дополнительно 50 млрд грн, чтобы мы могли отремонтировать дороги, которые связывают между собой районные центры. Свыше 10 тыс. километров в течение одного года, и это возможно сделать", - сказал Омелян. 

Он поблагодарил парламент за то, что в бюджете прошлого года на ремонт и строительство дорог впервые было выделено 32 млрд грн из дорожного фонда, из акциза на топливо.

"В этом году свыше 50 млрд грн, а в следующем - более 70 млрд грн будет направлено на украинские дороги", - добавил министр.

Он подчеркнул, что ремонт украинских дорог ведется системно, но главное здесь - финансирование. Как пример Омелян привел Польшу, где на эти цели выделяется значительно больше денег.

"200 млрд грн в пересчете на украинскую валюту на финансирование, плюс 80 млрд евро из бюджета Европейского союза", - добавил Омелян.

Как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, соединить все областные центры Украины качественными дорогами он планирует до 2021 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127452
 
 
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Почему у нас все не так как у людей? Почему наш законодательный орган ВРУ, а следовательно и законы, которые он принимает поддерживает 4% граждан? Почему эти законы за 28 лет катастрофически ухудшили состояние экономики,развалили целые отрасли-дающие рабочие места и доходы в бюджет? Почему при "плохой"плановой экономике наш ВВП в 1990г равнялся 283.2 млрд.долл(в пересчете к сегодняшним ценам 733 млрд.долл) ,внешний долг = 0 млрд.долл., а при" хорошем" "рынке" в 2018г-- ВВП -126.7 млрд.долл и внешний долг 114.7 млрд.долл? Т.е мы деградировали в 6 раз!!!! Почему китайцы при плановой экономике в час строят 750 метров автобанов https://www.youtube.com/watch?v=3dY4Qq-dKZE,а у нас "рыночные рукожопы" чтобы залатать дыры доставшихся "по наследству" автодорог каждый год потрошат бюджет, и "латают" дороги так, что дыра на следующий год гарантированно будет больше чем в этом?"У нас кладут асфальт,местами и немного, чтоб каждый оккупант,на подступах застрял?"
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гіперлупер сраний ти ще не ******** собі в америку грошей
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