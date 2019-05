 Стальную скульптуру кролика продали на аукционе за рекордные для живых художников $90 миллионов. ФОТО

Как пишет американский журнал Fortune, покупателем скульптуры стал арт-дилер Боб Мнучин, отец министра финансов США Стивена Мнучина, который участвовал в торгах от лица своего клиента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Скульптура, изначально оцененная в $50-70 млн, была одной из работ, выставленных на продажу на аукционе семьей покойного магната Сэмюэла Ньюхауса.

"Кролик", созданный Кунсом в 1986 году, сразу снискал популярность. По словам председателя департамента послевоенного и современного искусства Christie's Алекса Роттера, Ньюхаус купил его в 1992 году примерно за $1 млн, что по тем временам было большой суммой.

#AuctionUpdate Jeff Koon's 'Rabbit' from The Collection of S.I Newhouse earns $91,075,000, setting a new #WorldAuctionRecord for a living artist https://t.co/zsdrbAlNSK pic.twitter.com/XVzp00JlPn