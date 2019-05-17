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 Пассажирские перевозки водным транспортом с начала года выросли на 19%

С начала 2019 года услугами водного транспорта в морских портах Украины воспользовалось уже более 55 тыс. пассажиров, на 19% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Три четверти от общего количества пассажиров (42 149 человек) - это внутренние перевозки водным транспортом в порту "Херсон" и на прогулочных катерах в Одессе.

Так, услугами порта "Одесса" воспользовались 26 250 человек, а порта "Херсон" - 15 899 человек.

Иностранные перевозки с января по апрель составили почти 13 тыс. пассажиров. Преимущественно, этот показатель обеспечивала паромная переправа в Черноморске и круизные речные лайнеры в Усть-Дунайске.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127448
 
 
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