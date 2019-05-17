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Все про:Кабмин (3112) прибыль (858) ОГХК (45) финплан (98)

 Кабмин снизил план прибыли для Государственной горно-химической компании в 2 раза

Кабинет министров утвердил финансовый план акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" на 2019 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 242,9 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №317-р от 15 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

"Документ предусматривает получение доходов в размере 3,74 млрд грн, чистый финансовый результат составит 242,9 млн грн, платежей в пользу государства предполагается направить в сумме 484,6 млн грн", – сказано в комментарии к документу.


Как сообщалось, Кабинет министров в конце 2018 года утвердил финансовый план ЧАО "ОГХК" на прошлый год, запланировав получение чистого дохода от реализации продукции на 2018 год в размере 3,6 млрд грн (в 2017 году чистый доход составлял 2,86 млрд грн), чистую прибыль – 462,85 млн грн (443,71 млн грн).

При этом по итогам работы в 2018 году ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, снизило чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с 2017 годом – до 114,89 млн грн с 443,71 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127447
 
 
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