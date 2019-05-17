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 Кабмин будет работать до выборов в Раду в октябре, – Гройсман

Действующий парламент и правительство будут работать до следующих парламентских выборов и должен принять в следующие 5 месяцев ряд важных решений.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в парламенте после объявления о выходе фракции "Народный фронт" из состава коалиции и официального начала переговоров о создании новой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

В числе вопросов, которые должен решить парламент до выборов, Гройсман назвал отмену депутатской неприкосновенности, продолжение реформы децентрализации, усиления выполнения положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам премьера, время для осуществления необходимых шагов есть даже в период до выборов.

"У нас есть окно возможностей. Мы должны в это поверить. И либо мы реализуем эти возможности для укрепления Украины, или это вновь станет этапом потери возможностей. Давайте изменим страну за эти 5 месяцев", – заявил премьер.

Напомним, утром в пятницу глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак объявил о ее выходе из парламентской коалиции с 17 мая. По словам депутата, после этого на формирование новой коалиции отводится 30 дней, таким образом избранный президент Владимир Зеленский не сможет объявить досрочные выборы и действующий состав парламента будет работать до избрания нового созыва Верховной Рады 27 октября.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127444
 
 
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