 Германия проведет крупнейшее увеличение военного бюджета со времен холодной войны

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Согласно этим сведениям, правительство ФРГ рассчитывает, что в текущем году имеющие особую важность для НАТО военные расходы Германии составят 47,32 млрд евро - на пять процентов больше, чем в прошлом. Затраты ФРГ на оборону достигнут 1,35% ВВП.

Это будет означать крупнейший рост военного бюджета Германии со времен окончания холодной войны.

В 2020 году ассигнования ФРГ на военные нужды увеличатся до 49,67 млрд евро, что будет соответствовать 1,38% ВВП. В 2018 году этот показатель, согласно последним данным, составлял лишь 1,23% ВВП.

Как отмечает dpa, правительство ФРГ, передав НАТО данную информацию, по всей видимости, надеется хотя бы временно разрядить конфликт в альянсе по поводу расходов на оборону.

Президент США Дональд Трамп уже давно выражает недовольство, с его точки зрения, несправедливым распределением финансового бремени в альянсе и критикует Германию за сравнительно низкую долю расходов на военные нужды в ее бюджете.

На саммите НАТО в Брюсселе летом 2018 года Трамп даже не исключил выхода США из НАТО, если все члены альянса незамедлительно не увеличат расходы на оборону до 2% ВВП.