 "Укрзализныця" сократила объем закупок с начала года в 3 раза

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как отмечает издание, если вычесть из этих сумм регулярные закупки дизельного топлива для тепловозов, за четыре месяца текущего года "Укрзализныця" подписала договоров всего на 1,47 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года – на 5,15 млрд грн. Таким образом, закупки "Укрзализныци" без учета топлива с начала года в четыре раза меньше прошлогодних .

При этом общая ожидаемая стоимость объявленных тендеров за аналогичный период текущего и прошлого годов отличается примерно вдвое. В этом году она составляет 8,83 млрд грн, что вдвое меньше прошлогоднего показателя в 19,09 млрд грн за тот же промежуток времени.

Как сообщалось, в мае "Укрзализныця" осуществила досрочное погашение 500 млн грн первой части бридж-кредита "Ощадбанка".

В марте компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила очередной процентный доход по ним.

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