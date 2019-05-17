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 Microsoft и Sony заключили соглашение о партнерстве

Американский IT-гигант Microsoft и японская Sony, давние конкуренты на рынке игровых консолей, заключили соглашение о партнерстве в сфере облачных и стриминговых технологий, а также искусственного интеллекта и микрочипов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в совместном пресс-релизе, компании будут вместе разрабатывать облачные решения на платформе Azure, принадлежащей Microsoft, для потоковых трансляций игрового и иного контента. Кроме того, Sony рассматривает возможность использования уже существующих продуктов Azure для стриминга своего контента.

Помимо этого, компании намерены разрабатывать новые микрочипы для датчиков изображения, которые производит Sony, на базе искусственного интеллекта Microsoft, и работать над технологиями ИИ для их внедрения в потребительские продукты Sony.

Microsoft и Sony являются крупнейшими мировыми производителями игровых приставок и главными конкурентами в этой сфере. Microsoft выпускает консоль Xbox, Sony - приставку PlayStation.

Акции Microsoft на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 0,5%, бумаги Sony подскочили в цене почти на 10%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127431
 
 
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если и пропала то это случилось еще раньше, задавили конкуренты
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БизнесЦензорНовостиТехнологииMicrosoft и Sony заключили соглашение о партнерстве
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