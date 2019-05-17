 Суд открыл производство о запрете выезда из Украины для Порошенко и Гройсмана

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по не проведению всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления", - говорится в сообщении.

Также истец просит признать противоправной бездействие СБУ по не проведению всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности этими лицами.

"Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрей Парубия и премьер-министра Украины Владимир Гройсман, указаны более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. В общем 180 третьих лиц", - сообщает суд..

Ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.