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 Облгазы поддержали предложения по газовому рынку от общественного совета при НКРЭКУ

Ассоциация газового рынка Украины поддерживает предложения Общественного совета при НКРЭКУ по прекращению кризиса государственного регулирования газораспределительной отрасли.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АГРУ сообщает БизнесЦензор.

На заседании, которое состоялось 14 мая 2019, Общественный Совет при НКРЭКУ утвердил предложения, направленные на ликвидацию кризиса в газораспределительной отрасли.

"Общественный совет констатировал, что отрасль оказалась на грани коллапса из-за проволочек НКРЭКУ", - сообщает АГРУ.

Госрегулятор с 2016 года не меняет тарифы на газораспределение, остановил переход на двухставочный тариф и учет газа в энергетических единицах - хотя такие шаги предусмотрены логикой реформы рынка газа, а также соглашениями с МВФ и Энергетическим сообществом.

Общие убытки Операторов ГРМ уже достигли 30 млрд грн, что привело к катастрофическому оттоку кадров, ухудшению технического состояния сетей и угрожает безопасности газоснабжения.

Учитывая опасность, возникшую из-за таких проволочек, Общественный Совет рекомендует НКРЭКУ:

- незамедлительно пересмотреть и установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа;

- предусмотреть урегулирования убытков, связанных с несвоевременным пересмотром тарифов, в частности, с несоответствием цены ПТЗ, их объемов и других составляющих;

- обратиться в Министерство энергетики и угольной промышленности с требованием определить, в соответствии с действующей методологией, объемы ПТЗ для каждого Оператора ГРМ и утвердить соответствующим приказом. Ведь расходы на ПТЗ занимают в тарифе около 50%, и от них зависит финансово-экономическое положение Операторов ГРМ;

- обратиться в Кабинет министров Украины для утверждения объективных норм потребления природного газа для бытовых потребителей. Расчет таких норм должен базироваться на результатах проведенных исследований;

- безотлагательно завершить мероприятия для перехода на измерение потребляемого газа в энергетических единицах;

- подготовить предложения по двухставочному тарифу и начать Общественные слушания по этому поводу, с учетом того, что срок действия временной методологии тарифов на распределение газа истекает 1 января 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127422
 
 
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