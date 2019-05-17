[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.17
 Макроэкономика
  223  0
Все про:Газпром (1234) Северный поток (450)

 Оператор "Северного потока-2" признал риски срыва сроков запуска газопровода

Завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута, следует из доклада оператора проекта — Nord Stream 2 AG — к заявке по данному маршруту.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Документ размещен на сайте Датского энергетического агентства.

"Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в немецких, шведских и финских водах. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", — говорится в докладе.

В середине апреля оператор "Северного потока-2" подал датскому энергетическому регулятору третью заявку на строительство трубопровода, в которой предложил третий вариант траектории прокладывания трубы — в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм. Об этом варианте в марте просили компанию датские власти. Основной вариант маршрута предполагал провести газопровод в территориальных водах страны к югу от Борнхольма, альтернативный — в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова.

В операторе "Северного потока-2" указывали, что Дания намеренно пытается задержать завершение проекта.

Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода "Северный поток-2" пройдут 19 июня. В конце апреля "Газпром" говорил о планах закончить строительство двух ниток трубопровода в 2019 году, несмотря на требование Дании подать заявку по третьему маршруту газопровода.

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. По ее словам, идея газопровода уже в целом согласована.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127416
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаОператор "Северного потока-2" признал риски срыва сроков запуска газопровода
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аллеров ВР Гройсман Зеленский инаугурация коалиция Порошенко Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх