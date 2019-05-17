 Оператор "Северного потока-2" признал риски срыва сроков запуска газопровода

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Документ размещен на сайте Датского энергетического агентства.

"Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в немецких, шведских и финских водах. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года", — говорится в докладе.

В середине апреля оператор "Северного потока-2" подал датскому энергетическому регулятору третью заявку на строительство трубопровода, в которой предложил третий вариант траектории прокладывания трубы — в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм. Об этом варианте в марте просили компанию датские власти. Основной вариант маршрута предполагал провести газопровод в территориальных водах страны к югу от Борнхольма, альтернативный — в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова.

В операторе "Северного потока-2" указывали, что Дания намеренно пытается задержать завершение проекта.

Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода "Северный поток-2" пройдут 19 июня. В конце апреля "Газпром" говорил о планах закончить строительство двух ниток трубопровода в 2019 году, несмотря на требование Дании подать заявку по третьему маршруту газопровода.

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. По ее словам, идея газопровода уже в целом согласована.