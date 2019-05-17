 Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.
"Сегодня, во всемирный день радиосвязи, имеем историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю сегодня указ президента, который четко определит график запуска связь пятого поколения в 2020 году и в Украине", - сообщает Порошенко.
Как сообщал БизнесЦензор, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что введение мобильной связи 5G в Украине возможно с 2020 года.
Кого вы выбрали на свою голову, Зебилы?!
и шо ты сделаешь?!. .удавишся?!
Только один нюансик даже 3G не везде есть.
тормоз - это твой главный ориентир в жизни, правда Вася?!
У меня в городе 4G работает, а как поеду банально на дачу в 15 км от города - все привет. То же самое в село поеду там кроме райцентра всё глухо, хотя мобильная связь есть.
А в городе то 4G как собаке пятая нога, везде WI-FI точки и так есть, разве что на работе когда начальника нет что-нибудь втихаря посмотреть, но на работе надо работать.
А что Порошенко устанавливает антенны или покупает передатчики? Это заслуги Компаний связи, а подписать любой лопух может
це назавжди закриє вихід до NATO..
у Британії за це звільнили міністра оборони
петя і тут збирається нагадити
- в 22м - 7G,
- в 23м - 8G...
Правда хорошо, что и после такого фантастического провала бывший президент продолжает жить и творить для людей?
«Слишком быстрое развитие мобильных сетей новых поколений на базе высоких частот может таить неведомые риски. Исследований относительно влияния этих технологий на здоровье человека пока еще не проводилось. Поэтому мы выступаем за мораторий (на их запуск) до тех пор, пока это не будет выяснено».
До сих пор нет надежных исследований относительно влияния высоких частот на здоровье человека. Но как замечает Петер Кэлин: «ясно одно: эти частоты особенно активно поглощаются кожей, которая и так постоянно подвергается ультрафиолетовому излучению. Это может привести к увлечению онкологических заболеваний».
https://hyser.com.ua/community/430039-vyzyvaet-samye-opasnye-zabolevanija-raskryta-pravda-o-5g
https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/v-chyom-opasnost-internet-tehnologii-5g