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Все про:мобильная связь (317) Порошенко (1655) связь (153) 5G (1)

 Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году

Президент Петр Порошенко подписал указ о запуске связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня, во всемирный день радиосвязи, имеем историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю сегодня указ президента, который четко определит график запуска связь пятого поколения в 2020 году и в Украине", - сообщает Порошенко.

Как сообщал БизнесЦензор, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что введение мобильной связи 5G в Украине возможно с 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127415
 
   
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 Топ комментарии
 
при Порохе в Украине появилась 3G, 4G и он дал старт 5G..
Кого вы выбрали на свою голову, Зебилы?!
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петя спокойно мог подписать "указ" и о запуске ...8G
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Вот комментаторы пошли. Не нравится 3,4,5G, переходите на GPRS как при яныке, оно точно везде работает
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при Порохе в Украине появилась 3G, 4G и он дал старт 5G..
Кого вы выбрали на свою голову, Зебилы?!
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а кто выгонит твоих любимых ПСОСов из кацапии и запустит новых - запарили мтс, вымпелком и лайф - одни кацапсины... так они ещё и монопольку купили Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году - Цензор.НЕТ 9529
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Петя ненавидит украинцев. Поэтому он решил отомстить- запустить 5G ,который гробит здоровье людям
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Я могу продать вам шапку из фольги с наноструктурой алюминия!
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Хорошо хоть петька не разработал этот самый 5g
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Я думал, что порохобл#дюги уже подохли все без зарплаты, а оно ещё живое.
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я тебя ЗЕбила еще и на работу принять могу!. прикинь, я по прежнему процветаю!
и шо ты сделаешь?!. .удавишся?!
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ты ещё жене расскажи, как ты хероически получил по ипалу и пять раз не ввязался в драку..
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Гиперлуп построили, теперь за 5G можно взяться. Так порохобот?
Только один нюансик даже 3G не везде есть.
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у тебя в голове вечные 2G.. и это нормальнО!
тормоз - это твой главный ориентир в жизни, правда Вася?!
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я живу на три города: Харьков - Черкассы - Киев: у меня там недвижка, работа, отдых.. ещё я часто бываю в Европах.. Так про какой "шакалад" ты хотел мне рассказать?!
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Ну так отъедь от областного центра на 20-40 км и поищи хотя бы 3G, про 4G я даже спрашивать не стану.
У меня в городе 4G работает, а как поеду банально на дачу в 15 км от города - все привет. То же самое в село поеду там кроме райцентра всё глухо, хотя мобильная связь есть.
А в городе то 4G как собаке пятая нога, везде WI-FI точки и так есть, разве что на работе когда начальника нет что-нибудь втихаря посмотреть, но на работе надо работать.
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у меня дача под Черкассами в 20 км (Свидивок).. смартфон пишет 3G, но скорость тянет легко видео на 480.. в Харькове 4G.. в Киеве 4G.. как бы только между городами пробои с интернет-связью.. но за 19-20 года эти пятна будут покрыты..
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Ти козаче собі в задній проход затусуй 3Ж, 4Ж і пять ЖЕ. Разом із іншими 144 реформами. Пангасіус ти недоЖЖЖАрений
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петя спокойно мог подписать "указ" и о запуске ...8G
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Я понимаю, вам в ольгино как-то все равно.
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Я восєм раз передивився як Він підписує, це дійсно історична подія, УРРРА
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да исторический мусор - как и прочие 100500 рехВорм им. великого рошена Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году - Цензор.НЕТ 1306 Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году - Цензор.НЕТ 1306
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У нас и 3g не работает нормально какое там 5....
А что Порошенко устанавливает антенны или покупает передатчики? Это заслуги Компаний связи, а подписать любой лопух может
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а 2Г работает? - судя по киеву - не особо Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году - Цензор.НЕТ 168
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Кто вам виноват, что вы живете в *опе? Переедьте в нормальный город или райцентр и будет вам 4Ж.
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Вот комментаторы пошли. Не нравится 3,4,5G, переходите на GPRS как при яныке, оно точно везде работает
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Не повинна влада настільки втручатись в роботу ринку і визначати які стандарти моб.зв'язку використовувати на конкретних частотах.
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Йди це німцям розкажи, добре? Іксперд, мля...
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Да изыди те черт жирный, уже тошнит и от тебя и от твоих свиноботов. Хотя, свиноботов до осени оставь, они пользу приносят, они тебя утопили на выборах в собственном дерьме, а на парламентских утопят и твое БПП. Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году - Цензор.НЕТ 9593
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Тепер і у жебраків є слуга. "Слуґа народа" називається))))
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Подивимось, що торчок зебільний зробить для розвитку держави...
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5g від HUAWEI ?

це назавжди закриє вихід до NATO..
у Британії за це звільнили міністра оборони

петя і тут збирається нагадити
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А в 21м - 6G,
- в 22м - 7G,
- в 23м - 8G...
Правда хорошо, что и после такого фантастического провала бывший президент продолжает жить и творить для людей?
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Правда в тому, що при янику було 2G а в сусідніх країнах - 4G. А тепер ми стоїмо з ними нарівні. Факт.
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В центре столицы в некоторых местах даже Edge не ловит, в метро бывает мобильный не ловит. Какой, млять 5G? К чему эта сраная показуха?
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Конечно, это Пеця виноват, а не обсосы.
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Ну, просто 3 млн зубожілих українців в столиці одночасно хочуть дивитися фільми в високій якості. І, на відміну від ЄС, де на роботі ЗАБОРОНЕНО користуватися мобільними, у нас кожен працівник на робочому місці користується ґаджетами. А бідні студенти, а безробітні, якими вдень забиті всі кафешки і фастфуди))) от до чого довів зв'язок клятий Порох!
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Якщо "хочуть " "3 млн одночасно дивитися фільми в високій якості. " через мобільгу мережу то доступна одному абоненту швидкість стане "німецьким фільмом" незалежно від "покоління" зв'язку
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Гарна новина - можна 2 гб. фільм скачати менше ніж за хвилину
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Ну так операторы кацапские, кроме турецкого лайфа. Были проданы нашими мудаками-бизнесменами, по просьбе ФСБ.
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Не надо рекламного оптимизма, не все так однозначно.В интервью Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Петер Кэлин (Peter Kälin), председатель некоммерческой организации «Врачи - за защиту окружающей среды» (Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz), со штаб-квартирой в швейцарском Базеле, заявляет:

«Слишком быстрое развитие мобильных сетей новых поколений на базе высоких частот может таить неведомые риски. Исследований относительно влияния этих технологий на здоровье человека пока еще не проводилось. Поэтому мы выступаем за мораторий (на их запуск) до тех пор, пока это не будет выяснено».
До сих пор нет надежных исследований относительно влияния высоких частот на здоровье человека. Но как замечает Петер Кэлин: «ясно одно: эти частоты особенно активно поглощаются кожей, которая и так постоянно подвергается ультрафиолетовому излучению. Это может привести к увлечению онкологических заболеваний».

https://hyser.com.ua/community/430039-vyzyvaet-samye-opasnye-zabolevanija-raskryta-pravda-o-5g
https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/v-chyom-opasnost-internet-tehnologii-5g
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БизнесЦензорНовостиТехнологииПорошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году
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