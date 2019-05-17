 Суд арестовал бывшего главу Нацгвардии с залогом в 4,8 миллиона

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Суд избрал меру пресечения Аллерову в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 4 млн 800 тыс. грн", - сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

В прокуратуре отметили, что решение об апелляции будет принято после ознакомления с полным текстом определения суда.

Указанным решением суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, настаивавшей на залоге в размере 11 млн грн.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 14 мая задержали Аллерова по подозрению в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии в сумме более 81 млн грн, задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Действия экс-командующего НГУ и гендиректора компании-застройщика квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (впоследствии реорганизовано в ГУ НГУ) и компания-застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор" (ранее в сообщении НАБУ называлась ст. метро "Бориспольская").

В САП, в свою очередь, проинформировали, что после заключения между МВД и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группа лиц, в том числе должностные лица НГУ, по предварительному сговору приняли решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" с целью завладения частью указанного имущества при обмене.

Для реализации плана был задействован человек, который осуществил оценку имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений, которыми изменен предмет договора в части недвижимого имущества, которое должно быть передано Нацгвардии, утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн, отметили в САП.

Президент Украины Петр Порошенко 7 мая указом уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией.