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 Украина сократила производство молока, – Госстат

Производство молока в Украине в январе-апреле 2019 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, части зоны проведения ООС) сократилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2,769 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации Государственной службы статистики, за четыре месяца также произведено 1,138 млн тонн мяса (в живом весе), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Производство яиц увеличилось на 7,3% – до 5,344 млрд шт.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом – до 10,099 млн тонн. Производство яиц в 2018 году выросло на 4,1% – до 16,137 млрд шт., мяса (в живом весе) – на 1%, до 3,301 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127408
 
 
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С чем же я буду делать молочные ликеры, ничего зато есть 5Ж (жопа)
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокУкраина сократила производство молока, – Госстат
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