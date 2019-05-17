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 Регуляторная политика, Недвижимость
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Все про:Киев (1924) Киевсовет (163) налоги (882)

 Киевсовет отменил налог на землю для владельцев квартир в многоэтажках

Депутаты Киевского городского совета исключили владельцев квартир в многоэтажных домах из плательщиков земельного налога, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение поддержали 83 депутата на заседании в четверг.

По мнению депутатов, данное решение устранит юридическую неопределенность и снимет социальную напряженность среди жителей столицы.

В Киевсовете считают, что прошлогоднее решение, обязывающее жителей многоквартирных домов платить земельный налог на неоформленные участки в размере 3% нормативно-денежной оценки, должно было стимулировать киевлян делать правоустанавливающие документы на право пользования участком.

Однако, как отмечается в сообщении, украинским законодательством до сих пор не определен механизм передачи земель в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома. Поэтому оформить участок сегодня невозможно.

"Таким образом, люди остались заложниками ситуации. С одной стороны, земля не передана ЖСК и ОСМД в собственность или пользование, потому что нет законодательного механизма. А с другой, согласно нашему положению, они должны платить 3% нормативно-денежной оценки земельного участка. Поэтому сегодня крайне важно урегулировать ситуацию и снять социальное напряжение", - заявил инициатор решения Игорь Опадчий.

Как сообщалось, в конце января 2019 года Киевский городской совет установил новые ставки налога на землю для строительства и обслуживания многоквартирных домов с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. Согласно решению, ставка составляет 0,03% минимальной заработной платы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127406
 
 
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Ну молодцы. Теперь верните квартиры их законным владельцам- подайте иск КСУ на отмену законов 1565 и 417,нарушающих 13 статей Конституции Украины. Мы ,жильцы многоквартирного дома 3 раза обращались в КСУ с вопросом "Соответствуют ли законы о ОСББ 1565 и 417 КУ? Да или нет? И что ? - отписка КСУ на 3х листах с отсыланием за ответом в суд низшей инстации-райсуд и т.д..Это как? Для чего создана эта структура если на простой вопрос нет ответа?.Именно из-за принявших эти преступные законы все жители многоэтажек Украины стали потенциальными бомжами. Т.к теперь с установкой общих приборов учета газа,света и воды банкротить будут не отдельных жильцов - а весь дом в целом. Образовавшийся общий долг дома(разница между показаниями индив.счетчиков и общего) погасит "добрый дядя" в обмен за землю под домом .Даже не сомневайтесь-так и будет. А дальше будете платить ему или переносить дом в другое место.Для этого и созданы были ОСББ-козлы отпущения при преступных и незаконных " Управляющих компаниях".Как то так.
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БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаКиевсовет отменил налог на землю для владельцев квартир в многоэтажках
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