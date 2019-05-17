[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.17
 Финансы
  1089  3
Все про:госдолг (332) Минфин (1094)

 Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 миллиард

16 мая Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

"Общая сумма платежа составила более $1 млрд", – сообщает Минфин.

Выпуск евробондов под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.

"Еще 2 выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015 и 2016 годах, оба – под ставку менее 2% годовых. Погашение этих облигаций будут осуществлены Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года", – сообщает Минфин.

В министерстве напомнили, что по итогам 2018 года уровень государственного долга Украины к ВВП снизился до 60,9%, а после первого квартала 2019 составляет менее 60%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127394
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничо, щас беня под 36% годовых всем раздаст принудительно кредиты Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 миллиард - Цензор.НЕТ 862
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансыУкраина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 миллиард
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аллеров ВР Гройсман Зеленский инаугурация коалиция Порошенко Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх