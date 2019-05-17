[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.17
 Власть
  396  0
Все про:коалиция (5) парламент (673) Народный фронт (16)

 Коалиция в Верховной Раде прекратила деятельность (обновлено)

Коалиция в Верховной Раде прекратила деятельность после заявления фракции "Народный фронт" о выходе из парламентского большинства.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Фракция "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции, заявил сегодня в парламенте лидер "Народного фронта" Максим Бурбак.

"Мы заявляем о выходе из коалиции, остановке ее деятельности 17 мая 2019 года и о инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - сказал Бурбак.

По словам Бурбака, в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция. "Народный фронт призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать подготовку нового коалиционного соглашения с новым планом действий", - добавил Бурбак.

После выступления Бурбака спикер парламента Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентского большинства.

"С учетом заявления главы политической фракции "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции, и в связи с этим остановкой деятельности коалиции сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность", - сказал Парубий.

Парубий уточнил, что в течение месяца в парламенте должна быть сформирована новая коалиция.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Верховная Рада проголосовала за постановление о принятии присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 20 мая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127371
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьКоалиция в Верховной Раде прекратила деятельность (обновлено)
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аллеров ВР Гройсман Зеленский инаугурация коалиция Порошенко Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх