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 Коррупция
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 Нацагентство противодействия коррупции направило предписание главе НБУ

Национальное агентство по противодействию коррупции направило требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства главе Нацбанка Якову Смолию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

Также НАПК направило требования главе Национальной службы посредничества и примирения Александру Окису и главе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталию Петруку.

Нацагентство внесло предписание Смолию о нарушении требований антикоррупционного законодательства вследствие несообщения о 69 случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций лиц, работающих в аппарате НБУ и его структурных подразделениях.

НАПК требует также выполнить требования ч. 4 ст. 53 закона Украины "О предотвращении коррупции" по обеспечению условий для сообщений сотрудниками банка о нарушении требований указанного закона другими лицами через официальный сайт Нацбанка и принять решение о проведении служебного расследования для выявления причин и условий, способствовавших назначению одного из должностных лиц структурного подразделения НБУ без проведения специальной проверки и невыполнению подчиненными должностными лицами требований ч. 2 ст. 49 и ч. 4 ст. 53 закона "О предотвращении коррупции".

Предписание Окису касается проведения служебного расследования с целью выяснения причин и условий нарушения Нацслужбой требований ч. 1 ст. 19 закона "О предотвращении коррупции" из-за непредоставления в 2018 году в НАПК антикоррупционной программы с полным комплектом документов, что сделало невозможным рассмотрение и дальнейшее согласование Нацагентством.

НАПК направило требования главе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталию Петруку устранить нарушения требований ч. 2 ст. 49 закона "О предотвращении коррупции" путем сообщения в Нацагентство о шести случаях непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций пятью субъектами декларирования, которые работают (работали) в Госагентстве, устранить нарушения требований ч. 4 ст. 53 закона "О предупреждении коррупции" по обеспечению условий для сообщений сотрудниками о нарушении требований закона другим лицом через официальный сайт органа.

Надлежит также инициировать проведение служебного расследования с целью выявления причин и условий, которые способствовали невыполнению должностными лицами Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения требований ч. 2 ст. 49, ч. 4 и 7 ст. 53, ч. 3 ст. 57, ч. 2. и 3 ст. 58 закона "О предотвращении коррупции" и с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению директором Государственного специализированного предприятия "Львовский государственный межобластной специальный комбинат" Владиславом Игнатовым правонарушения, связанного с коррупцией - нарушение требований ч. 2 ст. 65 закона "О предотвращении коррупции".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127369
 
 
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