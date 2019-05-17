 США лишили Турцию торговых преференций

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Так, глава Белого дома прекратил действие режима торговых преференций, введенного в 1975 году. Вместе с тем Трамп наполовину - до 25% - уменьшил тарифы на импорт турецкой стали.

"Я решил, что целесообразно с 17 мая 2019 года лишить Турцию статуса развивающейся страны - благоприобретателя с учетом уровня ее экономического развития", - подчеркнул американский лидер.

До этого Турция подпадала под действие Единой системы торговых преференций, предполагавшей снижение пошлин на ряд товаров. Пересмотр этой политики начался еще в августе 2018 года на фоне роста напряженности в двусторонних отношениях, отмечает агентство Reuters.

Конфликт Турции с США усугубился в мае 2019 года на фоне планируемой Анкарой покупки российских зенитных комплексов С-400. Это намерение вызывает жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами.

В августе минувшего года администрация Трампа ввела 50-процентную пошлину на турецкую сталь, чтобы оказать давление на входящую в состав НАТО страну и заставить ее освободить американского пастора Эндрю Брансона, проведшего под арестом два года по обвинению в шпионаже и терроризме. В итоге священник был выпущен из тюрьмы 11 октября 2018 года.

В четвертом квартале минувшего года на фоне действий США ВВП Турции упал на 2,5% - впервые за десять лет в стране была зафиксирована рецессия. По данным Национального статистического ведомства, с декабря прошлого года по февраль нынешнего безработица составляла рекордные за десятилетие 14,7%, а среди молодежи этот показатель достигал почти 27%. С конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30%.