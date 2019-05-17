[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.17
 Власть, Макроэкономика
  127  0
Все про:США (2128) Трамп (336)

 Трамп заработал в 2018 года более $430 миллионов

Белый дом США обнародовал отчет о доходах президента Дональда Трампа по итогам 2018 года. За прошлый год Трамп заработал как минимум $434 млн.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Точная сумма заработка американского президента не приводится, как так получаемый им доход с каждого актива оценивается в виде диапазона сумм.

Всего на счету Трампа 552 актива, включая недвижимость, компании, ценные бумаги. Он владеет, в частности, отелем Trump International в Вашингтоне, который принес ему $40,8 млн дохода. Благодаря курорту в Мар-а-Лаго во Флориде президент заработал еще $22,7 млн.

CNN уточняет, что в целом доходы американского президента за год снизились по сравнению с показателем 2017 года, когда он заработал не менее $450 млн.

Как сообщала The New York Times, бизнес Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд. Из-за этих потерь Трамп "сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет". Потери в основном пришлись на его основной бизнес — казино, отели и торговые площади в многоквартирных домах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127357
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьТрамп заработал в 2018 года более $430 миллионов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Аллеров ВР Гройсман Зеленский инаугурация коалиция Порошенко Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх