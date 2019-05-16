[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.2
 Недвижимость
  3482  2
Все про:Киев (1919) строительство (1086) суд (1804)

 Суд отменил запрет на строительство скандального дома-монстра на Подоле

Суд признал противоправным и отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ по объекту на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда от 24 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, инспекция ГАСК в Киеве 28 ноября 2012 года выдала ООО "Патели Лизинг" разрешение на выполнение строительных работ по строительству жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29. Это разрешение было выдано на основании проекта, согласно которому количество надземных этажей составляло 8.

В дальнейшем Госархстройинспекция Украины 4 июня 2013 года зарегистрировала изменение данных в выданном разрешении в части корректировки проектной документации, согласно которой уже было запроектировано строительство 12-этажного жилого дома.

После проведения проверки объекта 12 января 2018 года ГАСК аннулировала разрешение на выполнение строительных работ.

После этого в суд обратились ОК "Наш дом Подол" и ООО "Патели Лизинг". Суд удовлетворил требования последнего и отменил решение ГАСК Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ. В то же время суд обязал Госархстройинспекцию внести данные об этом разрешение в единый реестр документов.

Суд пришел к выводу, что решение ГАСИ от 12 января 2018 года об аннулировании разрешения является незаконным и подлежит отмене, поскольку процедура проведения проверки была нарушена, а предписание об устранении нарушения требований законодательства застройщику не направлялось.

Читайте также: Киевские чиновники "потеряли" документы о границах Днепра, что позволяет незаконные застройки у воды. ВИДЕО

Напомним, Киевсовет в конце 2014 подала иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроены этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.

В рамках этого дела суд в 2015 году удовлетворил ходатайство Киевсовета о принятии мер к обеспечению иска, а именно: запретил ГАСИ выдавать документы о готовности этого дома к эксплуатации. Высший хозсуд оставил это постановление в силе.

31 мая 2016 года суд назначил по делу комплексную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручено Киевском научно-исследовательском институту судебных экспертиз. В августе 2017 года в суд поступило заключение экспертов. Как сообщила депутат Киевсовета Ольга Белецкая, экспертиза установила ряд нарушений, а также показала, что частичный демонтаж здания является технически возможным.

На сегодня решение по делу еще нет. Последнее заседание по нему состоялось 13 мая, дата следующего - пока неизвестна.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127313
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украинский суд он самый мощный в мире. Украина не самая большая страна в мире, но отдельные "мощности" мирового уровня у нее таки есть. Например, коррупция. С Украиной тягаться ни одна страна мира не может. Ибо в Украине и демократия, и безвиз, и свой томос и все это не мешает такой космической коррупции, да не только, но и крайней бедности населения. Но это не все. Скажите, а какой суд мира сможет вдруг стать покруче "Государственной архитектурно-строительной инспекции"? А какие судейские могут мечтать потягаться с "Госархстройинспекция". Вот я вам и говорю: Украинский суд он самый мощный в мире.
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні плюнули в обличчя Києва, а завтра януковича виправдають...
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиНедвижимостьСуд отменил запрет на строительство скандального дома-монстра на Подоле
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский инаугурация Кабмин Коломойский Нафтогаз Порошенко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх