 Суд отменил запрет на строительство скандального дома-монстра на Подоле

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда от 24 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, инспекция ГАСК в Киеве 28 ноября 2012 года выдала ООО "Патели Лизинг" разрешение на выполнение строительных работ по строительству жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29. Это разрешение было выдано на основании проекта, согласно которому количество надземных этажей составляло 8.

В дальнейшем Госархстройинспекция Украины 4 июня 2013 года зарегистрировала изменение данных в выданном разрешении в части корректировки проектной документации, согласно которой уже было запроектировано строительство 12-этажного жилого дома.

После проведения проверки объекта 12 января 2018 года ГАСК аннулировала разрешение на выполнение строительных работ.

После этого в суд обратились ОК "Наш дом Подол" и ООО "Патели Лизинг". Суд удовлетворил требования последнего и отменил решение ГАСК Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ. В то же время суд обязал Госархстройинспекцию внести данные об этом разрешение в единый реестр документов.

Суд пришел к выводу, что решение ГАСИ от 12 января 2018 года об аннулировании разрешения является незаконным и подлежит отмене, поскольку процедура проведения проверки была нарушена, а предписание об устранении нарушения требований законодательства застройщику не направлялось.

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Напомним, Киевсовет в конце 2014 подала иск в суд с требованием обязать ООО "Патели Лизинг" снести самовольно достроены этажи на здании по ул. Нижний Вал, 27-29.

В рамках этого дела суд в 2015 году удовлетворил ходатайство Киевсовета о принятии мер к обеспечению иска, а именно: запретил ГАСИ выдавать документы о готовности этого дома к эксплуатации. Высший хозсуд оставил это постановление в силе.

31 мая 2016 года суд назначил по делу комплексную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручено Киевском научно-исследовательском институту судебных экспертиз. В августе 2017 года в суд поступило заключение экспертов. Как сообщила депутат Киевсовета Ольга Белецкая, экспертиза установила ряд нарушений, а также показала, что частичный демонтаж здания является технически возможным.

На сегодня решение по делу еще нет. Последнее заседание по нему состоялось 13 мая, дата следующего - пока неизвестна.

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