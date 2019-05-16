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 Киевсовет запретил застройку Труханова острова

Киевский городской совет принял решение "Об объявлении ландшафтным заказником местного значения "Труханов остров".

Решение поддержали 80 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Согласно решению, ландшафтным заказником местного значения объявлена территория острова Труханов и острова Мижмостный ориентировочной площадью 27,44 га.

Землепользователями этой территории является КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "Плесо". Территория будущего ландшафтного заказника – 14 озер, лиственный лес, редкие виды растений и животных.

"Решение направлено на сохранение ценных природных комплексов и представителей островной флоры и фауны столицы. Также очень важно уберечь эту территорию от недобросовестных застройщиков. А предоставление статуса природно-заповедного фонда Трухановом острову как раз сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации", – пояснила соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127307
 
 
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