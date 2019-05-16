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 Киевсовет выкупит землю у "Ощадбанка" за 183 миллиона для создания парка

Киевский городской совет на пленарном заседании 16 мая принял решение об утверждении выкупной стоимости в размере 182,8 млн грн трех земучастков общей площадью 6,3 га, находящихся в собственности "Ощадбанка", для дальнейшего строительства парка между ул. Никольско-Слободской и просп. Броварским в Днепровском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

"Проект решения о выкупе трех земельных участков, которые сейчас находятся в собственности "Ощадбанка", под создание зеленой зоны был зарегистрирован еще в прошлом году. Кроме того на сайте Киевсовета появилась и аналогичная петиция. Далее были напряженные заседания различных рабочих групп и комиссий, часы, проведенные за переговорами, общение с людьми. Проголосовав сегодня в сессионном зале, мы как никогда приблизились к общей цели - дать старт строительству просторной и современной зеленой зоны на берегу Днепра", - отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.

Ориентировочная стоимость трех земельных участков, которые предлагается к выкупу, составляет 182,8 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127304
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияКиевсовет выкупит землю у "Ощадбанка" за 183 миллиона для создания парка
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