 Саудовская Аравия обвинила Иран в организации атак на нефтяные объекты

Об этом заявил заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Это нападение "доказывает, что ополченцы являются лишь инструментом, который иранский режим использует для осуществления своих экспансионистских планов", – заявил принц Халид бен Салман, сын короля Салмана.

"Террористические акты, организованные по приказу иранского режима и осуществляемые хуситами, затягивают петлю на предпринимаемых политических усилиях", – добавил замминистра обороны Саудовской Аравии.

"Хуситы являются неотъемлемой частью иранского Корпуса Стражей Исламской революции, и они выполняют их приказы, о чем свидетельствует атака на объекты в королевстве", – написал в твиттере министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр.

В четверг коалиция, получающая оружие и разведданные от западных стран, нанесла воздушные удары по Сане и ее окрестностям, находящимся под контролем хуситов.

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Как сообщалось, Саудовская Аравия сообщила 14 мая об ударе беспилотников по двум нефтяным насосным станциям около Эр-Рияда, спустя два дня после атаки на танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

Ответственность за удары беспилотников взяли на себя хуситы, которые в течение четырех лет сражаются в Йемене с военной коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что атака на станции не прервала производство и экспорт нефти и нефтепродуктов.

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