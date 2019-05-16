 Рада отменила льготы на импорт трансформаторов по просьбе завода Григоришина

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №8371 за основу и в целом со второй попытки проголосовали 236 народных депутатов.

"Мы рассмотрели обращение нашего отечественного производителя относительно того, что в прошлом году мы внесли изменения относительно трансформаторов мощностью более 10 тыс. кВА, по сравнению с импортными такими же самыми трансформаторами. Для этого предлагается в пункте 64 подраздела 2 раздела 20 Переходящих положений Налогового кодекса цифры 8504 23 0000 исключить", – пояснила перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Убираем предоставленную льготу для импортных трансформаторов, которые производятся "Запорожским трансформаторным заводом", – подчеркнула депутат.

Как сообщалось, в ночь на 23 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс о повышении ряда акцизов и сборов для увеличения доходов государственного бюджета на 2019 год.

При этом Верховная Рада освободила от уплаты НДС импорт солнечных панелей и ветровых установок, а также трансформаторов.

Учтенной перед голосованием поправкой на срок до 2022 года от уплаты НДС освобождены "операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, указанных в подсубпозиции 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 согласно УКТ ВЭД".

Согласно Украинскому классификатору товаров ВЭД, под определение кода 8504 23 00 00 попадают трансформаторы мощностью более 10 тыс. кВА.

Напомним, "Запорожтрансформатор" (ЗТР), крупный мировой производитель трансформаторного оборудования, входит в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

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